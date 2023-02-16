Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

16.02.2023 16:25
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 müteahhidin yaptıkları binaların yıkılması sonucu enkazda kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 müteahhidin yaptıkları binaların yıkılması sonucu enkazda kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Depremde, merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi'nin üstündeki site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında binaların yıkılmasında kusuru olduğu yönünde şüphe bulunan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılar, söz konusu binalarla ilgili, inşa edildikleri dönemdeki yönetmeliklere aykırı olarak yapıldığı, ruhsatlarının bulunmadığı, kaçak kat çıkıldığı, kolonlarının kesildiği, duvarlarının yıkıldığı, yapılarda fazladan kapı açıldığı, projede olmayan ve binanın statik yapısına etki edecek şekilde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceliyor.

Gözaltına alınan 39 kişiden 15'inin "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandığı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişinin serbest bırakıldığı soruşturmada firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

Enkazda inceleme yapılıyor

Şüpheliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından işlem yapılırken, alanında uzman bilirkişilerden oluşturulan heyet ile savcılar nezaretinde enkazda inceleme yapılıyor.

Tüm şikayetler titizlikle incelenip, ihmali bulunan kişilerin tespitine çalışılan soruşturmada, ifadelerine başvurulan mağdurların ve tanıkların binaların yıkılmasının, kolon kesme ve duvarların yıkılmasından kaynaklandığını ileri sürdüğü, şüphelilerin ise binaların yıkılmasında herhangi bir kusurlarının olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında hayatını kaybetti

Soruşturmada, depreme ilişkin haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İ'nin yaptığı Sözel Apartmanı'nın, Halil İ'nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu iki binanın da yıkılma nedeninin, yapımından mı yoksa sonrasında gerçekleştirilen müdahalelerden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti Kulp'ta köylüler, depremzedelerin ısınması için balta salladı Kulp'ta köylüler, depremzedelerin ısınması için balta salladı

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Cumhuriyet, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Deprem felaketi nedeniyle iptal edilen at yarışlarının başlama tarihi belli oldu
17:22 Beşiktaş'ta büyük kıyım! İki yıldızın daha sözleşmesi feshediliyor
16:42 Küçükçekmece'de sahipleri anlaşamadığı için yıkılamayan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin bilirkişi raporu çıktı: Acilen tahliye edilmeli
17:00 11 gün sonra enkazdan çıkarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz
16:50 Malatyalı depremzede bölgedeki durumu bu sözlerle özetledi: Tuvalet için yıkık evlere giriyoruz, duş yok bitlenmeye başlayacağız
16:30 İsveç polisi bu sefer Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin vermedi
15:24 Güvenlik korucusu enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti
15:32 Enkaz altında video çekerek helallik isteyen kadın o anları anlattı: Ölümden sonra geride kalacak olan şeyleri düşündüm
15:35 Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada! Kurşun yağmuruna tuttular
15:51 Deprem bölgesinde yüreklerin ağza geldiği an! Hasarlı binaya girip eşyalarını kurtarmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 18:16:46. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement