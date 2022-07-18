Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18.07.2022 10:09
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Lice/Daralan köyü kırsalında "Azat Kendal" kod adlı Necati Utku Kiraz ve "Mazlum" kod adlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ait İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu bölgeye jandarmaya ait bir İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı.

Eren Abluka-21 Operasyonu kapsamında teröristlerden biri Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde, bölgeden kaçmaya çalışan diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve ATAK helikopteri vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından "Azat Kendal" kod adlı Necati Utku Kiraz'ın, İnterpol tarafından kırmızı bültenle ve "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride aranan sözde özel kuvvetler içinde faaliyet gösteren terörist olduğu tespit edildi.

Güven Park eylemi soruşturmasında adı geçiyor

Teröristin, 2016 yılında Ankara Güvenpark'taki otobüs duraklarının önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle ilgili adli soruşturmada adının geçtiği, 2019'da Hezan Karakol Tepesi'ne roket atılması eylemini gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, 2021'de Bingöl/ Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresi'ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

"Elinize sağlık kahramanlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu, "Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte jandarmanın son vuruşu birçok olayın faili, kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve bir terörist etkisiz. Elinize sağlık kahramanlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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