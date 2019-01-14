Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi

Diyarbakır'da 2 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 2 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy'e bağlı Bozbağlar köyü sınırlarında 11 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada iki teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik adlı teröristlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik adlı teröristler, üzerilerindeki 9 milimetre çapındaki 2 tabanca, 3 şarjör, 76 fişek, 4 el bombası ve örgütsel dokümanlarla etkisiz hale getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Kocaköy, Diyarbakır, PKK, Güncel
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