Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 Polisin Şehit Edildiği Saldırı

Diyarbakır'da 2 Polisin Şehit Edildiği Saldırı

1 saat önce

Diyarbakır'da 30 Ağustos 2015'te, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 Polisin Şehit Edildiği Saldırı, System.String[]
Diyarbakır'da 30 Ağustos 2015'te, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi'nin kesiştiği yerde görevli trafik ekibine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve araçta bulunan polis memurları Ahmet Gılıç ile İlker Narin'in şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 2'si "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı, 11'i ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Saldırıyla ilgili gözaltı kararı verilen 2 kişi ise aranıyor.

Diyarbakır merkezli İstanbul ve İzmir'de 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14, daha sonra da 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda yapılan aramalarda 500 gram jel halinde patlayıcı, ruhsatsız tabanca, boş şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:36 Kaynak: AA
PKK, Diyarbakır, Güncel
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