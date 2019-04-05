Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, 2 Polisin Şehit Edilmesiyle İlgili Operasyonda 14 Kişiye Gözaltı-Arşiv

Diyarbakır'da, 2 Polisin Şehit Edilmesiyle İlgili Operasyonda 14 Kişiye Gözaltı-Arşiv

1 saat önce

Diyarbakır'da, 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili operasyonda 14 kişiye gözaltıDiyarbakır'da, 30 Ağustos 2015'te, PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili operasyon yapıldı.

Diyarbakır'da, 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili operasyonda 14 kişiye gözaltı

Diyarbakır'da, 30 Ağustos 2015'te, PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili operasyon yapıldı. Saldırıyı planlayan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi, gözaltına alınırken, jel halinde yarım kilo patlayıcı, ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde görevli trafik polislerine yönelik, 30 Ağustos 2015'te, terör örgütü PKK mensubu terörist tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen silahlı saldırıda, polis memurları Ahmet Gılıç ve İlker Narin şehit oldu. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen çalışma kapsamında polis ekipleri, saldırıyı planlayıp, teröristlere yardım eden 17 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilere yönelik bu sabah Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, saldırıyı planlayan D.F. ve İ.F. ile saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröriste silah temin edip, aynı zamanda olay yerinde gözcülük yaptığı belirlenen M.E., A.T., H.T., R.K., Ö.L., M.G., G.K., B.N., H.B., M.B., A.E. ile teröristi kaçıran M.C.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise jel halinde 500 gram patlayıcı, ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ile çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:42 Kaynak: DHA

PKK, Diyarbakır, Güncel
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