Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

25 dakika önce

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. 

DİYARBAKIR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

Kocaköy, Diyarbakır, Güncel
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