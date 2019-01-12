Diyarbakır'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
25 dakika önce
Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
İlçesi Bozbağlar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
DİYARBAKIR,
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:08 Kaynak: DHA
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