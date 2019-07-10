Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
- Ankara
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