Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

14 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır, Lice, Güncel
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.  Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
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