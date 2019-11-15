Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu