Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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