Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

11 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır, Lice, Güncel
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]