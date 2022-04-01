Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu

01.04.2022 22:39
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu.

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu.

Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar, çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu. Tarihi Ulucami ile Hazreti Süleyman ve Kurşunlu camilerine gelen vatandaşlar, 2 yıl aradan sonra saf tuttu. Yatsı namazı için okunan ezanın ardından Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, "Ramazan-ı Şerif tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dileğinde bulunarak, cemaate teravih namazını kıldırdı. Namaza gelen vatandaşlar da ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.


Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı Diyarbakır'da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı Diyarbakır'da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement