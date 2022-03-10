Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı

10.03.2022 17:00
Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı

Diyarbakır'da iki yıldır aranan kişi yakalandı.

Diyarbakır'da iki yıldır aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan iki yıldır aranan M.O'nun Ergani ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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