Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 Yıldır Esnafımız Kepenk Kapatmıyor"

Diyarbakır'da 2 Yıldır Esnafımız Kepenk Kapatmıyor"

42 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İki yıldır esnafımız kepenk kapatmıyor, çocuklarımızın ellerinde taş ve molotof yok." dedi.

Diyarbakır'da 2 Yıldır Esnafımız Kepenk Kapatmıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İki yıldır esnafımız kepenk kapatmıyor, çocuklarımızın ellerinde taş ve molotof yok." dedi.

Başkan Atilla, tarihi Sur ilçesinde ciğer kebabı yapılan iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Tezgahta ciğer kebabı yapan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti, 2 yılda Diyarbakır'da hayata geçirdikleri projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Huzur ve güven olmadıktan sonra yapacakları hizmetlerin bir anlamı olmayacağını vurgulayan Atilla, şöyle konuştu:

"Huzur ve güven olmadıktan sonra bizim yapacağımız yolun, kaldırımın, peyzajın bir anlamı olur mu? Allah'a çok şükür bu şehirde iki yıldır lastik yakılmıyor. Bu şehrin sokaklarında iki yıldır eylem olmuyor. İki yıldır esnafımız kepenk kapatmıyor, çocuklarımızın ellerinde taş ve molotof yok."

Atilla, huzur ve güven ortamı hakim olunca kentin daha da şenleneceğini, huzur ve güven ikliminin hep devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar da Atilla'ya kente yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Sur, Huzur, Diyarbakır, Politika, Güncel
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