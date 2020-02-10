Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi
6 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.
Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen Y.B. isimli şahıs yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 20 adet ecstasy ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR
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