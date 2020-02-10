Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.

Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.


Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen Y.B. isimli şahıs yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 20 adet ecstasy ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Diyarbakır, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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