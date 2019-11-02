Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Diyarbakır'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şükürlü Mahallesi istikametinden bir grup, TRT Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol noktasına geldi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmenin Batman'dan minibüsle Diyarbakır'a getirilmek üzere yola çıkarıldıkları, araç sürücüsünün yol kontrol ve arama noktasını fark ederek düzensiz göçmenleri indirip araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin yaya olarak Diyarbakır'a ulaşmaya çalıştığı anlaşıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak adli ve idari işlemlere başlandığı, göçmenleri bırakan araç ve şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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