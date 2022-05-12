Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı

12.05.2022 12:19
Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince kırsalda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 18'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi, sınır dışı edildi.

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince kırsalda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 18'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi, sınır dışı edildi. Göçmenleri getirdiği belirlenen 1 kişi ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmada, kırsal mahallelerin tali yollarından ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 18'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edildi. Göçmenleri getirdiği saptanan organizatör Y.Y. de gözaltına alındı. 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gereğince para cezası uygulanan Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Afganistan, Pakistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı - Son Dakika


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