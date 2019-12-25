Diyarbakır'da 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 2009 yılında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 2009 yılında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 2009 yılında Çermik'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen yaralama olayının devamında karşı aileden bir kişiyi öldürmesi dolayısıyla tutuklanan, 2015 yılında ise tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden İ.H.G.'nin ilçeye geldiği belirlendi. Cezaevi firarisinin yakalanması için ilçeye bağlı Karamusa Mahallesi yolu üzerinde 23 Aralık'ta şok yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, İ.H.G.'nin kullandığı araç durduruldu. Yapılan kontrollerde cezaevi firarisi İ.H.G. gözaltına alınırken, üstünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 12 adet fişek ele geçirildi.


İ.H.G.'nin yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Çermik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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