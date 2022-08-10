DİYARBAKIR'DA 20 YILLIK 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA 8 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA 20 YILLIK 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA 8 YARALI

10.08.2022 23:45

DİYARBAKIR'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü.

DİYARBAKIR'da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan da 8 kişi bıçaklanarak yaralanırken, jandarma köye giriş çıkışları kapattı.

Olay, akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Anıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı. Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi. Taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgasında 8 yaralı Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgasında 8 yaralı Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu
Kaynak: DHA

Jandarma, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 20 YILLIK 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA 8 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
23:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 23:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 20 YILLIK 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA 8 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement