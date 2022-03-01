Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor

01.03.2022 14:04
Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Yolu üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanını yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Yolu üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanını yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla yeşil alanlar oluşturma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Yenişehir Belediyesinden devralınan Dicle Nehrinin kıyısında 201 bin metrekare üzerine kurulu Yenişehir Fidanlık alanını vatandaşın hizmetine sunmak için yenileme çalışmalarına başladı.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, Diyarbakırlıların aileleri ile doğanın içinde baş başa vakit geçirebilmeleri için piknik ve çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yenilenecek.

Diyarbakır kent kültüründe önemli bir yere sahip olan atçılık ve binicilik sporunun yeniden canlandırılması amacıyla fidanlık alanında bulunan binicilik tesisi rehabilite edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından gençler, çocuklar ve meraklılar ücretsiz bir şekilde binicilik sporu yapabilecek.

Alanda bulunan futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları onarılacak. Ayrıca sahada uygun yerlere atıcılık tesisi kurulacak. Alandaki havuz yenilenerek yalnızca kadınlara tahsis edilecek.

Alanda bulunan yaklaşık 10 bin 215 metrekarelik alanda çeşitli cins güllerin yer aldığı gül bahçesi yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların güzel vakit geçireceği bir alan oluşturmak için yenileme çalışmalarını bu yaz mevsimine yetiştirmeyi hedefliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek Son dakika haberleri | Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek DİYARBAKIR - Sanat ve meslek eğitim kurslarının yer aldığı merkez açıldı DİYARBAKIR - Sanat ve meslek eğitim kurslarının yer aldığı merkez açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:09:52. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık alanı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement