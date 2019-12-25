Diyarbakır'da 200 kilo EYP ele geçirildi, 22 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak