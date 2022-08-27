Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız

DİYARBAKIR'da 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Eğer çocuklarımız da bizi duyuyorsa güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1090'ıncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 2015 yılında henüz 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek eylemlerine destek çağrısı yaparak, "Benim oğlum Özkan Aydın 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılıyor ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na getiriliyor. Evladımı dağa gönderen HDP'nin kapısında evladımı istiyorum. 3 Eylül 2019'da Hacire annenin yaktığı bir kıvılcım ile hepimiz ondan ilham aldık. Yağmur, yaz, kış demeden, pandemide bile biz bu evlat mücadelemize devam ettik. Eğer evlat acısı olmasaydı, hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. 4'üncü yılımıza giriyoruz. Gelin bize destek verin. Bizim çocuklarımızı dağa göndermesinler artık. PKK'da katılım sıfıra inmiş. Artık çoluk çocuğu dağa gönderemiyorlar. Burada halk bilinçlendi, halk artık çocuklarına sahip çıkıyor. Benim çocuğum 15 yaşında dağa gönderildiğinden beri annesi ilaç tedavisi görüyor. İlaçla kalkıp oturuyor. Zaman zaman 'dünya gözüyle çocuğumu görmek istiyorum' diyor. HDP niye bize bu acıyı yaşatıyor. Çocuklarımızı almadan da asla buradan kalkmayacağız. Çocuklarımız bizi duyuyorsa güvenlik güçlerine teslim olsun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olsun" diye konuştu.