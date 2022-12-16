Diyarbakır'da 4 yıl önce 3 kişinin öldüğü olayın cinayet şüphelisi "Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendini ihbar etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4 yıl önce 3 kişinin öldüğü olayın cinayet şüphelisi "Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendini ihbar etti

16.12.2022 13:00

2018'de Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü olayda cinayet şüphelisi olan M. Ç kendisini ihbar etti. 4 yıldır aranan şüphelinin ilk sözleri ise "Kaçmaktan yoruldum" oldu.

11 Ekim 2018 günü Bismil'in Akpınar Mahallesi'nde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K.ve O.Ç., hayatını kaybetti.Bismil'de 'manav cinayeti' olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM"

Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç.'nin ilk sözlerinin "Kaçmaktan yoruldum" olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

4 yıldır aranan cinayet şüphelisi 'Kaçmaktan yoruldum' deyip kendini ihbar etti
4 yıldır aranan cinayet şüphelisi 'Kaçmaktan yoruldum' deyip kendini ihbar etti
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 4 yıl önce 3 kişinin öldüğü olayın cinayet şüphelisi 'Kaçmaktan yoruldum' diyerek kendini ihbar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4 yıl önce 3 kişinin öldüğü olayın cinayet şüphelisi "Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendini ihbar etti - Son Dakika
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