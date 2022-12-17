Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti

17.12.2022 01:07
Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2018 yılında "manav cinayeti" olarak bilinen olayda 3 kişi öldürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2018 yılında "manav cinayeti" olarak bilinen olayda 3 kişi öldürüldü. Olayın şüphelilerinden M.Ç, "kaçmaktan yoruldum" diyerek teslim oldu.

Olay, 11 Ekim 2018 günü Bismil'in Akpınar Mahallesinde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki gurup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K (62), M.Ç (32) ve O.Ç (32) hayatını kaybetti. Bismil'de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"Kaçmaktan yoruldum "

Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç'nin ilk sözlerinin "kaçmaktan yoruldum" olduğu öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti - Son Dakika

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