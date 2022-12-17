Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç'nin ilk sözlerinin "kaçmaktan yoruldum" olduğu öğrenildi.

Olay, 11 Ekim 2018 günü Bismil'in Akpınar Mahallesinde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki gurup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K (62), M.Ç (32) ve O.Ç (32) hayatını kaybetti. Bismil'de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti - Son Dakika

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