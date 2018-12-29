Diyarbakır'da 2018 Yılında Meydana Gelen 4 Bin 541 Kazada 33 Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Diyarbakır'da polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı içerisinde 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır
'da polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı içerisinde 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişi ise yaralandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 01 Ocak ile 17 Aralık
2018 tarihleri arasında Diyarbakır'da 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Polis
sorumluluk bölgesinde 2018 yılında 23 ölümlü, 2 bin 48 yaralanmalı ve 2 bin 470'i maddi hasarlı olmak üzere 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekiplerinin olası trafik kazalarını önlemek için gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri belirtildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
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