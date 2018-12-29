Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2018 Yılında Meydana Gelen 4 Bin 541 Kazada 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 2018 Yılında Meydana Gelen 4 Bin 541 Kazada 33 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Diyarbakır'da 2018 yılında meydana gelen 4 bin 541 kazada 33 kişi hayatını kaybetti 33 kişinin öldüğü 4 bin 541 kazada, 3 bin 979 kişi yaralandı Diyarbakır'da trafik kazalarının bilançosu açıklandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı içerisinde 4 bin 541 trafik...

Diyarbakır'da 2018 yılında meydana gelen 4 bin 541 kazada 33 kişi hayatını kaybetti
33 kişinin öldüğü 4 bin 541 kazada, 3 bin 979 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazalarının bilançosu açıklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı içerisinde 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişi ise yaralandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 01 Ocak ile 17 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyarbakır'da 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında 23 ölümlü, 2 bin 48 yaralanmalı ve 2 bin 470'i maddi hasarlı olmak üzere 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin olası trafik kazalarını önlemek için gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

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