Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeği Nisanur Bebek Oldu

Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeği Nisanur Bebek Oldu

55 dakika önce

Diyarbakır'da 2019 yılının ilk bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Nisanur bebek oldu.

Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeği Nisanur Bebek Oldu, System.String[]
Diyarbakır'da 2019 yılının ilk bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Nisanur bebek oldu.

Diyarbakır'da 2019 yılının ilk bebeği olan Nisanur bebek oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ebru ile Hüseyin Bal çiftinin ilk çocukları olan Nisanur bebek saat 00.05'da 3 kilo 200 gram olarak Diyarbakır'da dünyaya gelen ilk bebek oldu. Yılın ilk bebeği olan Nisanur bebeğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila'nın eşi Lütfiye Atilla tarafından karşılanarak altın takıldı.

Diyarbakır'da 2019 yılının ilk bebeği, yeni yılın ilk saniyelerinde 3 kilo 200 gram olarak dünyaya gelen Nisanur bebek oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi'nde, Ebru ile Hüseyin çiftinin ilk çocuğu olan Nisanur bebek, 2019 yılına saat 00.05'te gözlerini açan ilk bebek oldu. Hazro ilçesinden gelen aile ilk çocuklarına Nisanur adını verdi. Diyarbakır'da 2019 yılında 3 kilo 200 gram olarak doğan Nisanur bebeği Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Attila'nın eşi Lütfiye Atilla, doğum salonunda karşılayarak altın taktı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila'dan gelen mektup verdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

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