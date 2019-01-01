Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeğine Esma Adı Verildi

Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeğine Esma Adı Verildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'da yeni yılın ilk bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ebru ile Hüseyin Bal çiftinin saat 00.00'da dünyaya gelen Esma adındaki bebek oldu.

Diyarbakır'da 2019'un İlk Bebeğine Esma Adı Verildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da yeni yılın ilk bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ebru ile Hüseyin Bal çiftinin saat 00.00'da dünyaya gelen Esma adındaki bebek oldu. Bebeğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila'nın eşi Lütfiye Atilla tarafından altın takıldı.

Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği, 2019 yılının ilk saniyelerinde dünya gelen Esma bebek oldu. Kadın Doğum ve  Çocuk Hastalıklar Hastanesi'nde, Ebru ile Hüseyin çiftinin ilk çocuğu olan Ebru bebek, yeni yılın ilk saniyelerinde hayata gözlerini açtı. Sağlıklı bir halde dünyaya gelen Ebru bebeğe, Diyarbakır'da 2019 yılında doğan ilk bebeği olmasından ötürü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Attila'nın eşi Lütfiye Atilla, hastanede ziyaret edip, altın taktı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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