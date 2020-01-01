Diyarbakır'da 2020'nin 3 bebeği de erkek doğdu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2020'nin 3 bebeği de erkek doğdu

6 saat önce

DİYARBAKIR'da 2020 yılının ilk 3 bebeği de erkek olarak dünyaya geldi.

Diyarbakır'da 2020'nin 3 bebeği de erkek doğdu, System.String[]

DİYARBAKIR'da 2020 yılının ilk 3 bebeği de erkek olarak dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bebeklere birer çeyrek altın taktı.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı gece, saat 00.01'de Diyarbakır'da 3 ailenin erkek bebekleri dünyay geldi. Yeni yıla 'merhaba' denildiği anda Emine Çiçek (20) 'Umut' ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Aynı dakikalarda Canan Göktemiz (34) 'Ömer' ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getirdi. Suriyeli mülteci Ayşe Abdu (34) de 'Mahmut' ismini verdiği erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Diyarbakır'da yeni yılın ilk 3 bebeği erkek olarak dünyaya geldi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, her 3 anneyi de ziyaret ederek kurumun hediyesi olarak bebeklere birer çeyrek altın taktı. Diyarbakır'da 2020 yılının ilk bebeğini 01.01.2020'de saat 00,01'de doğuran Emine Çiçek, mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir sabırsızlıkla beklediği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Çiçek, "Bu benim ikinci doğumum. Bebeğimi ilk kez şimdi kucağıma aldım. Bu tarifi olmayan bir sevinç İsmini Ömer koyacağız" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise yeni yılın bütün dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ettiklerini kaydederek, "Annelerimizin mutluluklarına ortak olma fırsatı bulduk. Yeni yılın ilk bebeklerini karşıladık. İnşallah bu annelerimizin mutluluğu gibi bebeklerimizin sağlık sıhhat içerisinde doğmaları, bundan sonraki süreçte inşallah devletine milletine faydalı birer fert olarak yetişmeleri için bu mutluluğu ailelerimizle birlikte paylaştık. Bundan sonraki süreçte inşallah rabbim memleketimizi her türlü afetten, kazadan beladan korur. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasını sağlaması için tüm ekibimizle birlikte en iyi sağlık hizmetini vermek üzere gayret sarf edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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