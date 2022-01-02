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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi

02.01.2022 14:32
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında merkez ve ilçelerde kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında merkez ve ilçelerde kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kent merkezi ve ilçelerde bir yılda Diyarbakır Surları'nın restorasyonundan, merkez ve kırsaldaki yollara, park, bahçe, bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda kente değer katan çalışmalar yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi, surların ayakta kalan 98 burcundan 24'ünde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Surlarının Benusen, Yedikardeş, Selçuklu, Urfakapı ve Nur burçlarında 10 Ağustos 2020'de başlattığı restorasyon çalışmasına, İç Kaledeki 11 iç kale burcu, 2 dış kale burcu olmak üzere aynı zamanda Amida Höyük çevresini çevreleyen istinat duvarlarının yapılması ve Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarındaki restorasyon çalışmalarının eklenmesiyle 24 burç çalışma kapsamına alındı.

Ayrıca, Benusen bölgesinde surlara bitişik 300 bağımsız yapı, 15 milyon liralık bedelle kamulaştırılarak surların ihtişamı ortaya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışması yürüttü.

Ağaçlandırılan meydanda, zemine kente özgü ve mekanın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.

Kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi'nin yeniden akmasını sağladı. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrini bir arada görme imkanı sağlayan cam teras ve kafe inşa edildi. Tekrar akar hale getirilen şelale yapılan ışıklandırmayla güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli ve Prof. Dr. Necmettı·n Erbakan Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, Siverek, Hipodrom yolu, Kumlu sokakta yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

"Kırsala 1200 kilometre yol" hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, 17 ilçede kırsal mahallelerde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışması yaptı.

Diyarbakır Lojistik Merkezi

Güneydoğu'da bir ilk olacak olan Lojistik Merkez, 217 hektar üzerine kurularak, Türkiye'nin en büyük lojistik üssü haline gelecek.

Demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8,5 bin 600 metrekarelik 11,2 bin 900 metrekarelik 23 deponun yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu bulunacak.

Diyarbakır'ı Orta Doğu ve Orta Asya pazarına açacak olan "Diyarbakır Lojistik Merkezi" ihalesinin imza töreni 28 Ekim 2021'de yapıldı.

425 kültür sanat etkinliği düzenlendi

Belediye, kentin içme suyu kaynağı olan Karacadağ'ı, uzun yıllardır kirleten ve hiçbir yönetim tarafından yapılamayan EKAY (Entegre Katı Atık Yönetimi) projesinin birinci etabını 66 gün gibi kısa sürede tamamladı.

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen projeyle Karacadağ bölgesinde bulunan vahşi depolama alanındaki duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi. Kurulan tesisle çöpten elektrik üretilmeye başlandı.

Belediye, 2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonunu Klasik Kürt Edebiyatının en önemli ve en tanınan mutasavvıf şairlerinden Feqiye Teyran'a adadı. Yıl boyunca her yaştan Diyarbakırlının ilgi gösterdiği 425 kültür sanat etkinliği düzenledi.

67 bin ağaç toprakla buluşturuldu

Belediye kendi serasında ürettiği 2 milyon 200 bin yazlık mevsimlik, 1 milyon 221 bin kışlık mevsimlik çiçek ve 200 bin lale ile kentin cadde ve bulvarlarını süsledi.

Daha yeşil bir kent için başlatılan "Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı" gibi ağaçlandırma kampanyası ve fidan dikme çalışmalarıyla kent merkezi ve ilçelerde 67 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçileri destekledi, kırsal mahallelerde çalışma yürüttü.

Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri kapsamında Lice'de bulunan Ashab-ı Kehf mağarasının çevre düzenlemesini yaptı.

Hani'ye bağlı Kuyular Mahallesi Piraziz dağlarında yüksek bir tepede bulunan ve binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Pir Aziz türbesinin çevre düzenlemesini yaptı. Bölgenin yamaç paraşütüne elverişli olması nedeniyle, alanda yamaç paraşütü pisti yapıldı.

Diyarbakır'ın, tarihi ve turistik güzellikleri ile ön plana çıkması için doğa yürüyüşleri düzenlendi. Karacadağ'ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaatın ardından bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla bisiklet turu ve "Lav Yolu" doğa yürüyüşü yapıldı.

Lice ilçesinde bulunan Büyük İskender'in doğu seferi sırasında ordusunu sakladığı mağaralar ile Dicle Nehri'nin doğduğu kaynaklardan biri olan Bırkleyn Mağaralarına doğa yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi - Son Dakika
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