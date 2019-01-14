Diyarbakır'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

Diyarbakır
Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen iki gün sürecek "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
, eğitim vizyonunun temel amacının çağın, geleceğin becerileriyle donanmış ve bilimsel faaliyetleri uğraş alanına taşıyan duyarlılık derecesi yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.
2023 eğitim vizyonunda Türk Milli Eğitim Sistemi'nin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığını aktaran Aslan, gelecek dönemlerde ise nitelik devriminin gerçekleştirileceğini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan dönüşümün 3 yıllık bir aşamayı içerdiğini belirten Aslan şöyle konuştu:
"2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, tasarım, simülasyon, öncü pilot uygulamaları ile yeniliklerin uygulanmasıyla başlayacaktır. Sonraki eğitim dönemlerinde ise ülke ölçekli pilot uygulamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulanmaları ve bazı eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Amacımız 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda ilimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak, bu doğrultuda standartları yükseltilmiş öğrenme ortamlarında, heyecan ve azmi yenilenmiş eğitimcilerle yarınlarımıza güçlü bir gelecek hazırlamaktır."
Aslan, gelişen dünyada söz ve karar sahibi olan nesilleri yetiştirmek sorumluluğunu layıkıyla yerine hep beraber getireceklerini sözlerine ekledi.
Çalıştayda daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Ramazan Tekdemir, "2023 Eğitim Vizyonu"na ilişkin sunum yaptı.
Çalıştaya, Dicle Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi
, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.