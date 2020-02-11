Diyarbakır'da "2023 Turizm Vizyon Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '2023 Turizm Vizyon Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "2023 Turizm Vizyon Çalıştayı" yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da "2023 Turizm Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da "2023 Turizm Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, turizmin hizmetler sektöründe doğrudan gelir getirdiğini, istihdama katkı sağladığını ve birden fazla sektörü çok olumlu etkilediğini söyledi.

"Diyarbakır, turizm başlığının hemen bütün alanlarında iddialı olacak bir zenginliğe, derinliğe ve dinamiğe sahip bir büyükşehirdir." diyen Güzeloğlu, ilin tarihi ve kültürel önemine değindi.

Güzeloğlu, "Somut olan bu varlığının yanında UNESCO tarafından çok önemsenen ve son yıllarda giderek gelişen 'somut olmayan kültürel miras' dediğimiz insanlığın sahip olduğu kültürel değerlerin taşınmasında da Diyarbakır gerçekten çok önemli birikimleri ve zenginlikleri bulunan bir şehirdir." dedi.

Yeni dönemde Türkiye'nin turizm alanında çok hızlı yol aldığına işaret eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle turist sayısında ve turizm gelirlerinin artmasında Türkiye son 18 yıllık performansıyla dünyada çok önemli bir başarı hikayesi yazmaktadır. Şimdi bu büyük hikayenin Diyarbakır başlığını ve Diyarbakır ayağını da bizler yazacağız. Terör örgütü PKK'nın uzantılarının Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihaneti, kaybettirdiği yılları, kayıpları ve zamanları çok kısa süre içerisinde gidererek, Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik ve sosyal ile turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız."

Toplantıda turizmle ilgili farklı alanlarda başlatılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme de yapılacağını belirten Güzeloğlu, "2023 hedefimize doğru giderken şüphesiz hem ziyaretçi turist sayısında yerli ve yabancı hem de doğrudan istihdam edilecek insan sayısında ciddi hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.

Çalıştay, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Selda Çiçek Veske, sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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