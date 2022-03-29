Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

29.03.2022 12:04
Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.K.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, R.E.K. isimli kız çocuğunu annesinden alıp savcılık talimatıyla babasına teslim etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan E.K., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı
Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

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Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika
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