Diyarbakır'da 21 bin çocuğun judo eğitimi almasını öngören protokol imzalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 21 bin çocuğun judo eğitimi almasını öngören protokol imzalandı

6 saat önce

13 yaş aralığında bulunan 21 bin öğrenciye judo eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı.

Diyarbakır'da 21 bin çocuğun judo eğitimi almasını öngören protokol imzalandı, System.String[]

13 yaş aralığında bulunan 21 bin öğrenciye judo eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde projenin protokolünün imzalanması amacıyla düzenlenen törende, yarınları güzelleştirecek öğrencileri sağlıklı bir geleceğe hazırlamak adına çok önemli bir projeyi başlattıklarını belirtti.

İl genelinde 21 bin öğrenciyi judo sporuyla sağlıklı, güvenli ve güçlü bir gelecek sunacaklarını vurgulayan Güzeloğlu, insana hizmeti en değerli mesuliyet olarak aldıklarını ifade etti.

Sur ilçesinde maraton düzenleyeceklerini aktaran Güzeloğlu, "Sloganımız 'Sur'da koş tarihe koş' olacak. Çünkü Sur'da terör örgütünün ihaneti, PKK'nın ve uzantılarının imha ettikleri, bugün ise yeniden ihya eden ve güçlü bir şekilde bugüne ve geleceğe aktaran bir büyük dönüşüm gerçekleşti. Büyük devlet ve millet bu ihanet örgütünü zihnen ve madden defederek, kentin önündeki tüm engelleri bertaraf etti." diye konuştu.

Sur'u uluslararası alana taşıyacaklarını belirten Güzeloğlu, 19 Nisan'da düzenleyecekleri maratona, spora gönül veren herkesi katılma çağrısında bulundu.

"Geleceklerini kurtarmamız lazım"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da sporun her zaman barış ve birleştirici bir güç anlamına geldiğini söyledi.

"Sayın Valimizin bizlere burada bir esprisi oldu. Diyarbakır'ın plakası 21 olunca 21 bin çocuk olmasını istedi. Allah'tan plaka 81 değil. 81 bin çocukla buluşturmak zor olacaktı." diyen Huysuz, 21 bin çocuğu sporla buluşturacaklarını kaydetti.

Huysuz, "Çocuklarımızı spor salonlarında buluşturarak geleceklerini kurtarmamız lazım. Bu konuda Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ve gayretle bizi çok zorladı. Onun ayrı bir gayreti ve güzelliği bizi burada buluşturdu." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Güzeloğlu ve Huysuz, judo kıyafeti giyerek, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile projenin protokolünü imzaladı.

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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