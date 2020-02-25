Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak - Son Dakika Spor

Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Diyarbakır'da 21 bin ilköğretim öğrencisinin seçmeli ders olarak judo eğitimi alacağını bildirdi.

Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Diyarbakır'da 21 bin ilköğretim öğrencisinin seçmeli ders olarak judo eğitimi alacağını bildirdi.

Federasyon başkanı Huysuz, ilköğretimde başlatılan "judo seçmeli dersi, erken yaşta judoyla tanışmak" projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Erken yaşta öğrencilerin judoyla tanışması projesinin Ordu'da pilot olarak başladığını belirten Huysuz, "Peşinden 20 ilde Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ile beraber başladık. IJF'in, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da desteğiyle yaptığımız protokollerle şu anda 20 ilde 7 bin 300 çocuk seçmeli ders olarak judoyu seçti." bilgisini verdi.

Huysuz,"Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu bize bir öncülük yaptı. Yarın protokolünü imzalıyoruz, 21 bin çocuğumuz Diyarbakır'daki okullarda judo eğitimine başlayacak." dedi.

İlköğretimde bütün sınıflarda çocukların seçmeli ders olarak judoyu alabildiklerini vurgulayan Huysuz, "5 saatlik spor ve fiziksel etkinlik dersleri var. Bu saatlerde çocukların judoyu seçmesini istedik. Judo öğretmenleriyle bu dersi gönüllülük esasına dayalı alıyorlar. Bu dersteki sporcu ekipmanlarını, çalışan antrenör ücretlerini IJF karşıladı, federasyonumuz da yardımda bulunuyor. Bunu 81 ile çıkartmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suriye'nin kuzeyindeki durum Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açıyor Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]