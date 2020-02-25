Diyarbakır'da 21 bin çocuk okullarda 'seçmeli judo' eğitimi alacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Diyarbakır'da 21 bin ilköğretim öğrencisinin seçmeli ders olarak judo eğitimi alacağını bildirdi.

Federasyon başkanı Huysuz, ilköğretimde başlatılan "judo seçmeli dersi, erken yaşta judoyla tanışmak" projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Erken yaşta öğrencilerin judoyla tanışması projesinin Ordu'da pilot olarak başladığını belirten Huysuz, "Peşinden 20 ilde Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ile beraber başladık. IJF'in, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da desteğiyle yaptığımız protokollerle şu anda 20 ilde 7 bin 300 çocuk seçmeli ders olarak judoyu seçti." bilgisini verdi.

Huysuz,"Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu bize bir öncülük yaptı. Yarın protokolünü imzalıyoruz, 21 bin çocuğumuz Diyarbakır'daki okullarda judo eğitimine başlayacak." dedi.

İlköğretimde bütün sınıflarda çocukların seçmeli ders olarak judoyu alabildiklerini vurgulayan Huysuz, "5 saatlik spor ve fiziksel etkinlik dersleri var. Bu saatlerde çocukların judoyu seçmesini istedik. Judo öğretmenleriyle bu dersi gönüllülük esasına dayalı alıyorlar. Bu dersteki sporcu ekipmanlarını, çalışan antrenör ücretlerini IJF karşıladı, federasyonumuz da yardımda bulunuyor. Bunu 81 ile çıkartmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.