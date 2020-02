Diyarbakır'da 21 bin öğrenci judo ile buluşuyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 7-13 yaş arası 21 bin öğrencinin judo ile buluşacağı proje için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Diyarbakır'ımızın 21 plakasına ithafen 21 bin öğrenci dedik ama onunla sınırlandırılmayacak. Diyarbakır Türkiye'de genç nüfusu en fazla olan, en başarılı yeteneklere sahip olan ve her birisi bir değer olan bir büyükşehir. Onun için biz birinci etapta başlayan sayımıza 21 bin dedik ama devam edecek" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 7-13 yaş arası 21 bin öğrencinin judo ile buluşacağı proje için Türkiye Judo Federasyonu ve Dicle Üniversitesi ile protokol imzaladı. Kayapınar ilçesinde bir otelde gerçekleşen imza törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, kamu kurum müdürleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından imza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "İlk etapta Diyarbakır'ımızın 21 plakasına ithafen 21 bin öğrenci dedik ama onunla sınırlandırılmayacak. Diyarbakır Türkiye'de genç nüfusu en fazla olan, en başarılı yeteneklere sahip olan ve her birisi bir değer olan bir Büyükşehir. Onun için biz birinci etapta başlayan sayımıza 21 bin dedik ama devam edecek. Diyarbakır'daki her öğrencimizi spor ile buluşturacak, değerli rektörümüz burada, üniversitemizin yapacağı yetenek taraması ile yetenekleri doğrultusu ile en uygun sporu yapmalarını sağlayacak bir altyapıyı hazırlayacağız. Tıpkı bugün Lice'den çıkan Meryem'in bayrağı göndere çekerek İstiklal Marşı'nı dinletip dünyanın en başarılı sporcusu olup olimpiyat kotasını alması gibi" dedi.



"En büyük gücümüzü gençlerimizden aldık"



Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri kimliğiyle birlikte sporun da her alanında iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı ve şüphesiz Genlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı bütün tesislerimizi ve kurumlarımızı bu amaç doğrultusunda buluşturacağız. Burada niyet olursa, burada samimiyet olursa, burada gayret olursa sonuç inşallah başarılı olur. Bu unsurla yola çıktık. İnsana hizmeti en değerli vazife ve mesuliyet olarak aldık. İnsanı yaşatmayı devlet anlayışımızın merkezine taşıdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu büyük ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru geleceğe taşırken en büyük gücümüzü gençlerimizden aldık. Diyarbakır bu değişimi gerçekleştirecek bu büyük yürüyüşe en büyük katkıyı sağlayacak ve inşallah yüzümüzü güldürecektir. Çocuklarımızdan, öğrencilerimizden ve gençlerimizden başlayarak Diyarbakır'ın bu büyük gücünün spora, sporun her alanda yansımasına şahit olacağız. Çabamız bu" diye konuştu.



Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz da gençlerin ve çocukların enerjilerini doğru yerlerde harcamaları amacıyla bu projeyi düzenlediklerini belirterek, "Diyarbakır'da bir rekor kırarak 21 bin çocuğumuzu judoyla buluşturacağız. Şu anda milli takımda yarışan olimpiyat rotası almış olan sporcularımız var. Neden buradan daha büyük başarılara imza atmış çocuklarımız çıkmasın? İşte bu projeler bu çocuklarımızı hayata kazandıracak ve onların ufkunu açacak. İlerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ve Dicle Üniversitesi Rektörü Gül arasında 21 bin öğrencinin faydalanacağı proje için protokol imzalandı.



