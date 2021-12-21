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Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor - Son Dakika

Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor

21.12.2021 13:42
Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini süslemek için 10 bini ters lale olmak üzere 210 bin lale soğanını toprakla buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini süslemek için 10 bini ters lale olmak üzere 210 bin lale soğanını toprakla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, meydan, yeşil alanlar ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, geçen yıl kentin muhtelif yerlerinde yürüttüğü lale ekimine olumlu görüşlerin iletilmesi üzerine bu yıl yeniden başladı.

210 bin lale soğanını toprakla buluşturmak için çalışmalara başlayan ekipler, Diyarbakır ve Şanlıurfa arasında yer alan Karacadağ'a özgü "ağlayan gelin" olarak da bilinen 10 bin ters laleyi kendi seralarında üretti.

Kentin muhtelif bölgeleri laleler ile süslenecek.

Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor
Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor
Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor - Son Dakika
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