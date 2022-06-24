Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı

24.06.2022 18:30
Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı

DİYARBAKIR'da, aynı iş yerinde kuyumculuk yapan ve müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Adana ve Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, aynı iş yerinde kuyumculuk yapan ve müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Adana ve Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Şu ana kadar 65 kişi mağdur olduğunu ileri sürerek şikayetçi olurken, miktarın 22 milyon 750 bin 200 TL olduğu ve rakamın artabileceği belirtildi.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, kayıplara karıştı. Dün akşam saatlerinde kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önüne geldi. Kuyumculara ulaşamayan 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu. 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan gittiklerini tespit etti. Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü. C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
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