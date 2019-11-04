Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda satışa hazır 220 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda satışa hazır 220 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddenin kurye vasıtasıyla bulundukları yerden alınarak farklı araçlarla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalındaki belirlenen yerde, 02 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda; üzeri branda ile kapatılarak çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır vaziyette çuvallar içerisinde 220 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, uyuşturucu maddeyi çalılık alana gizleyen ve sevk etmeye çalışan M.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmış, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
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