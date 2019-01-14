Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 23 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır'da 23 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı

39 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 23 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 23 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 23 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Lice ilçesine bağlı olan Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Boyunlu köyü ile bağlı mezralar, Hazro ilçesine bağlı olan Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı mezraları, 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:56 Kaynak: DHA

Kocaköy, Lice, Diyarbakır, Güncel
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