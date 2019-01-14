Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 23 Köy ve Mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır'da 23 Köy ve Mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 23 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 23 Köy ve Mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 23 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Boyunlu köyü ile bağlı mezraları, Hazro ilçesine bağlı Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı mezralarında 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:58 Kaynak: İHA

Hazro, Lice, Diyarbakır, 3. Sayfa
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