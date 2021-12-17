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Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı - Son Dakika

Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı

17.12.2021 15:05
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadın, evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadın, evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. 2 çocuğuyla ortada kalan eşi, 6 gündür haber alamadığı eşinin eve dönmesini istedi.

Yenişehir ilçesinde 6 yıl önce Şerifa Çiçek (23) ile dünyaevine giren Mehmet Çiçek (33), 12 Aralık tarihinden bu yana eşinden haber alamıyor. Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Çiçek, 4 yaşındaki kızı Esma'nın telefonu açmasıyla eşi Şerifa'nın evde olmadığını öğrendi. Saatlerce yaptığı aramadan sonuç alamayan Çiçek, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda genç kadının izine rastlanmazken, 2 çocuğuyla ortada kalan Mehmet Çiçek 6 gündür haber alamadığı eşinin eve dönmesini istedi.

Mehmet Çiçek, geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde eşinin kendisini aradığını ve çocuğunun süt içmediğini söylediğini belirtti. Çiçek, "Bunun üzerine ben de dedim 'Nasıl süt içmiyor?' 'Süt içmiyor' dedi. Dedim o zaman 'Uyandığında bir daha verirsin.' Konuşmam bir dakika sürdü veya sürmedi sonra telefonu kapattım. Saat 15.45 gibi küçük kızım beni aradı. Baba, 'Anne yok' dedi. Ben de 'Nasıl yok kızım?' dedim. ya namaz kılmaya gitmiştir ya da küçük bebeği alıp odaya gitmiştir dedim. ya da acaba öğlen süt içmedi diye korkup çocuğu alıp hastaneye mi götürdü diye düşündüm. Ben de o telaşla kızıma 'Bekle geliyorum' dedim. Kızıma annesine seslenmesini, 'Babam seni telefona istiyor' demesini söyledim. Eve gidene kadar telefonu kapatmadım. Oraya varmam 15 dakika sürmedi. Kapıyı açtım, bebek de orada, Esma da orada. Ondan sonra zaten sağı solu aradım yok. Sonra kız kardeşimi aradım. 'Yengen yok, eve gel. Ben dışarı çıkıp etrafa bakayım' dedim. Kız kardeşim geldi, ben de dışarı çıkıp aradım ama bulamadım. Sonra polisi aradım. Onlar da beni karakola götürdüler ifade verdim. O gün bu gündür yok" dedi.

"Neredeysen çocukların için dön gel"

Çocuklarına annesi ve kız kardeşinin baktığını belirten Çiçek, "Mamayla besliyorlar. Gelsin çocuklarını bir görsün. Hiç mi çocuklarını özlemedin? Çocukların aklına gelmiyor mu, göğsün ağrımıyor mu? Ben kıyamam, erkek halimle yapamam öyle bir şey. Bak kafayı yesem de, çıldırsam da, birine de kaçsam ben ne yaparsam yapayım kıyamam bunlara, yapamam. Beni, ailemi, kendi aileni, her şeyi boş ver ama şu çocuklar için gel" diye konuştu.

4 yaşındaki Esma da annesine dönmesi çağrısında bulunurken, polis ekipleri genç kadını arıyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı

Mehmet Çiçek, Diyarbakır, Yenişehir, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı - Son Dakika


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