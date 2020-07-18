Diyarbakır'da 235 kilo 'esrar' ele geçirildi: 11 tutuklama - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 235 kilo esrar ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellemesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 13- 17 Temmuz tarihlerinde merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 235 kilo esrar, 27 gram metamfetamin, 71 gram eroin, 15 kök Hint keneviri, 22 uyuşturucu hap, 6 tabanca, 9 şarjör, 35 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek, 38 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, hakimliğe çıkarılan 11 kişi tutuklandı, 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.