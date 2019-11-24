Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Program fidan dağıtımı ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini açıklamak için konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi vererek, yeni projelere imza atacaklarını aktardı. Doç. Dr. Taşçıer, "Gerçekte anne ve babalarımızın bile sabır gösteremediği, emek verirken bazen of dediği yerde öğretmenlerimizin daha büyük adım atarak iyi emek verip çocuklarımıza o çabayı gösterdiğini, her noktada göre bildim. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan öğretmenlerimizden tutunda, şehirdeki okullarımızın öğretmenlerine kadar, bu emeği, taktiri ve çabayı görmek söyleyememek elde değil. Ben varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da gündemimizde eğitim var, bundan sonrada yükselerek devam edecek, bu motivasyon ve ilgi. Büyük bir desteğimiz var, valimiz 100 tane öğretmenimizi yıl içerisinde yurt dışına göndermeyi, belirli bir kriter dahilinde müjdeledi bizlere. Bakanımızın talep edeceğimiz ve yerine getirmeyi arzu edeceğimiz hayallerimiz var, desteklerinden şüphemiz yok ve gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz bunun dışında çok projelerimiz var. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve gününüz kutlu olsun" dedi.



Program, öğretmen belgeseli sunumu, şiir dinletisi ve Güzel Sanatlar Lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu. - DİYARBAKIR