Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

23.02.2022 10:00
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesi, bu tabancaların suç işleme potansiyeli olanların eline geçmesinin önlenmesine yönelik 5 ay süren kapsamlı çalışma yürüttü.

Çalışmada, elde ettikleri kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şüpheliler tespit edildi.

İl merkezi başta olmak üzere Dicle ve Ergani ilçelerindeki 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 29 tabanca, 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzesi, 5 silah kutusu ve 780 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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