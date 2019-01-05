Diyarbakır'da 25 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sağlanan güven ortamıyla birlikte kente yapılacak yatırımlarla yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sağlanan güven ortamıyla birlikte kente yapılacak yatırımlarla yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.



Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda alt yapı çalışmaları ve diğer yatırımlara ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve çok sayıda iş insanı katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör ve teröristlere karşı sürdürülen kararlı mücadele sonrası 'huzur beldesi' haline geldiğini belirterek, yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi. "Diyarbakır'ı üreten bir konuma getirecek olan tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi altyapı yatırımı projemiz var" diyen Vali Güzeloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün itibari ile 47 firmaya ilk etapta yaptığımız tahsis ile taahhüt ettiği yatırım tutarı 245 milyon 500 bin liradır. Bu firmalarımızın yatırım tutarı ile taahhüt ettiği istihdam oranı da 6 bin 270 kişidir. OSB'nin altyapı işi ile ilgili olarak 31 Aralık 2018'de ilgili altyapı ihalesini alan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bin 100 kişilik doğrudan istihdamı sağlayacak ilk etapta, arıtma tesisin bitmesi ile sağlayacağı doğrudan istihdam ile hem kent ekonomisine katma değer artışı hem de istihdamda önemli bir artış söz konusu olacaktır. 2'nci Karma Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi adına tüzel kişilik kazanması ve bunun reel hale gelmesi de öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de örnek bir model olarak Ticaret Borsası'nın ortaklık yapısı içinde yer aldığı, kentin reel ve ekonomik bileşenlerinin hepsinin böylelikle içinde temsil edildiği bir organize sanayi bölgesi protokolü ve tüzel kişiliği de 28 Aralık 2018'de imzalanmış ve gerçekleşmiştir. Bunların hepsi, mevcut OSB'nin arıtma tesisinin tamamlanması, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımlarının tamamlanması ve 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanması ilk etapta net olarak 25 bin kişilik doğrudan istihdamı ve 200 milyon liralık doğrudan altyapı yatırımlarını ifade etmektedir. Diyarbakır'ın muhakkak lojistik bir merkez ile buluşması olmazsa olmazımızdır. Bu noktada da değerlendirmelerimiz sonucunda 229 hektar büyüklüğünde Elazığ yolu üzerinde şu an itibari ile yaklaşık 60 depo ve lojistik parsel çıkarımı sağlanmıştır. En büyük yatırımlarımızdan biri de Diyarbakır Havalimanı ek pist inşaatıdır. Valiliğimizce yapılan değerlendirme ve talep sonrasında 26 Aralık 2018 tarihinde 105 milyon liraya mal olacak ikinci pist ihalesi tamamlanmış ve yer teslimi de 26 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır."



ATİLLA: BU ŞEHRİN SOKAKLARINDA ARTIK EYLEM OLMAYACAK



Devletin son 16 yılda bölgeye ve Diyarbakır'a birçok yatırım yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ise "Cazibe merkezi haline gelen Diyarbakır'ımızda acı bir gerçek maalesef hepimizi üzen terör olayları nedeniyle yatırımcılarımız tarafından yeterli yatırım yapılmadı. Ama son 2 yılda devletimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda şehrimizde ve bölgemizde güven ve huzur ortamı sağlandı. Hiç şüphesiz sermaye çok ürkektir. Güvenli liman ister. Şu anda Diyarbakır'da güvenli ve huzurlu bir iklim hakim durumda. Ben burada bütün girişimci ve yatırımcılara seslenmek istiyorum. Sadece Diyarbakırlı yatırımcılarımız için söylemiyorum bunu. Diyarbakırlı olup, yatırımlarını ülkemizin değişik yerlerinde yapan yatırımcılar ile Diyarbakırlı olmayan bütün yatırımcılara seslenmek istiyorum. Artık Diyarbakır'a çok rahat bir şekilde gelip yatırımlarını yapabilirler. Biz Diyarbakır'ı artık üreten, ticaretiyle, sanayisiyle ve de turizm ile konuşulan bir şehir olmasını istiyoruz. Artık sokaklarında eylem olan, çocukların ellerinde taş, molotof olan ve sokaklarında lastik yanan bir şehir olarak insanların hafızasına kazılan o kötü durumu izah etmek istiyoruz. Diyarbakır'da terör sorunu bitecek ve en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da sizlerle birlikte inşallah bir çözüm bulacağız. Bu şehrin son 40 yılda terörle anılması hepimizi üzüyor. Bu şehre karşı hepimizin bir görevi var. Biz bu göreve hep birlikte inşallah yerine getireceğiz. Bu şehrin sokaklarında artık lastik yanmayacak. Bu şehrin esnaflarının artık kepenkleri inmeyecek. Bu şehrin çocuklarının ellerinde artık taş, molotof olmayacak. Bu şehrin sokaklarında artık eylem olmayacak. Biz bunda kararlıyız" şeklinde konuştu.



Toplantı, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi yer teslim tutanaklarının imzalanması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



- Diyarbakır

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