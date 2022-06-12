DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

12.06.2022 02:35
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartman 20'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartman 20'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangına müdahale eden 4 itfaiye eri ile toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi ise yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 4'ü itfaiye eri toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişide ise yanık oluştu. Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes alırken, itfaiye erleri ve dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yaralanan 2 kişi ise Dicle Üniversitesi Acil Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 25 KATLI APARTMANIN 20'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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