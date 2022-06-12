Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3) - Son Dakika
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Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)

12.06.2022 13:35
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)

KİRACI GÖZALTINDADiyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı apartmanın 20'nci katında Hüseyin Çelik'in (27) hayatını kaybettiği yangınla ilgili alevlerin çıktığı dairede oturan G.G. gözaltına alındı.

KİRACI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı apartmanın 20'nci katında Hüseyin Çelik'in (27) hayatını kaybettiği yangınla ilgili alevlerin çıktığı dairede oturan G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde G.G., yangın sırasında evde olmadığını belirtti. Bir süre önce evi eşyalı olarak kiraladığını ifade eden G.G., "Evde eski bir klima vardı. Garip sesler çıkarıyordu. Yangının oradan çıkma ihtimali var" dedi. G.G.'nin işlemleri sürerken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1'i itfaiye eri 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3)
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Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (2) Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (2) 50'ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti 50'ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hüseyin Çelik, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (3) - Son Dakika
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