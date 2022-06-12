Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi

12.06.2022 03:53
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binanın 20'inci katında çıkan yangında itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi etkilendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binanın 20'inci katında çıkan yangında itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi etkilendi.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50 yakın kişi yangından etkilendi. Etkileneler kimisi olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Görevliler çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara seslenerek dairelerinde olan veya olmayan var mı diye kontrol edildi. Yangınla ilgili detaylı rapor hazırlanarak soruşma başlatılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın: 50'ye yakın kişi etkilendi - Son Dakika
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