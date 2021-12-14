DİYARBAKIR - 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Lice ilçesinin Ziyaret Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2015 yılından itibaren "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 ayrı dosya kapsamında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 65 bin lira ceza bulunan M.Ş.Ç. yakalandı.

M.Ş.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.