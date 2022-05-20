DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek - Son Dakika
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DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek

20.05.2022 15:20

Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yapılan yol güzergahında bulunan 25 yıllık 150 ağaç, zarar verilmeden yerinden sökülerek, yeni yerine dikilecek.

Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yapılan yol güzergahında bulunan 25 yıllık 150 ağaç, zarar verilmeden yerinden sökülerek, yeni yerine dikilecek.

Merkez Kayapınar Belediyesi tarafından trafiğin rahatlaması için ilçede Mahabad Bulvarı'ndan Tekel ve Mastfroş Caddesi'ne doğru 1 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde imar yolu çalışması başlatıldı.

Belediye ekiplerince, yol güzergahında bulunan 25 yıllık 150 ağaç da zarar verilmeden sökülerek, yeni yerine dikilecek.

Ağaç sökme çalışmalarını yerinde inceleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, yaptığı açıklamada, her zaman doğa, ağaç ve çevre dostu bir belediye anlayışı ile hizmet verdiklerini, ilçeye kazandırdıkları ve kazandırmaya devam ettikleri yeşil alanların da bu anlayışın en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Karaman, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçede birçok yeşil alana sahibiz. Yeni imar yolları açıldığında da yeşil alanları kaybetmekten ziyade ilçeye daha çok yeşil alan kazandırmak hedefindeyiz. İlçemiz sınırları içerisinde imar uygulamasından önce dikilen, Medya Mahallemizin sınırları içerisinde yer alan eski tekel tütün fabrikası arazisinin bulunduğu alanda 20-25 yaş aralığında olan 150 ağacımız bulunmaktadır. Yeni imar yolu ile Mahabbad Bulvarı'nın arkasındaki 1500 konutun ulaşımı sağlanarak, bölgedeki trafik akışı da rahatlayacaktır."

Doğa dostu belediye olarak bu yolu açarken ağaçlara zarar vermeden yerlerinden söküp, Park 75'te uygun alana dikeceklerini bildiren Karaman, bu şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Karaman, "Bu ilk deneyimimizden inşallah olumlu sonuç alacağız. Park 75'e dikeceğimiz bu ağaçlar çevre ve ziraat mühendislerimizin gözetiminde anında sulaması ve bakımı yapılacak. Yaklaşık 1 hafta içinde bu ağaçları söktükten sonra yolun alt yapısını tamamlayarak, yolu vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek
DİYARBAKIR - 25 yıllık ağaçlar sökülerek, zarar görmeden yeni yerlerine dikilecek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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